大相撲の錣山部屋は２７日、公式ＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「元横浜ベイスターズプロ野球監督／三浦大輔さんが宿舎に遊びに来てくださいました！ハマの番長かっこいい！！」と記し、ＤｅＮＡの三浦大輔前監督が幕内阿炎ら力士に囲まれた集合写真を投稿した。三浦前監督は１８８センチ、１６５キロの阿炎の隣で、大きな力士たちに囲まれているもと比べてスラリと見える。フォロワーからは「えーお相撲さんたちの