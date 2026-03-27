富士通陸上競技部は２７日、川崎市内で新加入選手４人の合同取材会を行った。国学院大出身の上原琉翔は、真新しいオレンジ色のジャージーに袖を通し「自分は長距離の中でもマラソンをメインでやっていこうと思っている。まずは来年のＭＧＣ（マラソン・グランド・チャンピオンシップ）権を獲得して、その先のオリンピックを目指していきたい」と力を込めた。大学時代は４度、箱根駅伝をはした。４年時には主将としてチームを引