FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨んだイタリア代表のMFサンドロ・トナーリが、北アイルランド代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフが行われ、パスA・準決勝ではイタリアと北アイルランドが対戦した。欧州予選・グループIを2位で終えたイタリアと、欧州予選・グループAを3位で終え、UEFAネーションズリ