MBS・TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜後10：00）の放送開始10周年を記念した「初耳学フェス2026」が、今月25日に開催された。オープニングアクトでは、ダンス＆ボーカルグループ・SEVENIC（セブニック）が登場し、会場を圧倒した。【ライブ写真】「初耳学フェス2026」オープニングアクトに登場したSEVENICTikTokフォロワー12万人を突破し、SNSを中心にZ世代から絶大な支持を集めるSEVENIC。デビュー曲「Turn It up」では