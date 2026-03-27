ナ・リーグ西地区のドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に8－2で快勝。先発の山本由伸投手が、6回2失点の好投で今季初勝利。カイル・タッカー外野手が加わった上位打線も機能し、幸先よく白星を掴み取った。 ■一発で逆転、集中打でダメ押し 今季ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、開幕投手にエースの山本を指名。「ワ}