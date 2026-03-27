◇ナ・リーグドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「9番・二塁」で先発出場。5回の第2打席で中前打を放ち、4打数1安打でチームの勝利に貢献した。2点を追う5回、パヘスが逆転3ランを放って球場が沸く中、ロハスが中前打でさらに盛り上げた。次