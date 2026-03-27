Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ライフスタイルブランド「ジョー マローン ロンドン」のポップアップイベントでイケメンな姿を披露しました。【写真】山田涼介、イケメン姿で宣伝「絶対行きます！！」山田さんは「ジョー マローン ロンドンの“English Pear Festival” ポップアップイベントに行ってきました」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。すべて山田さんのソロショットです。カーキの