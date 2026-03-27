「髪切って色も変えたかな？」山田涼介、イケメンショット公開「さっぱりかっこいい！」「最高に美しい」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ライフスタイルブランド「ジョー マローン ロンドン」のポップアップイベントでイケメンな姿を披露しました。
【写真】山田涼介、イケメン姿で宣伝
また、「イングリッシュ ペアー & スイート ピーは華やかさの中にやさしさと上品さを感じられる香りなので、日頃の感謝を伝える母の日のギフトにもいいですね。大切な人へのプレゼントに是非」と、同商品の魅力を存分に伝えています。
ファンからは、「さっぱりかっこいい！」「ぜんぶスキ！」「かわいい」「絶対行きます！！」「かわちい」「素敵すぎ〜」「同じ香りの香水欲しい〜」「最高に美しい」「ちょっと髪切って色も変えたかな？」と絶賛の声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】山田涼介、イケメン姿で宣伝
「絶対行きます！！」山田さんは「ジョー マローン ロンドンの“English Pear Festival” ポップアップイベントに行ってきました」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。すべて山田さんのソロショットです。カーキのジャケットにデニムを合わせています。3枚目はソファに座り、大きなペアの飾りで顔を隠した姿、4枚目はペアーから顔を出したアップショットで、相変わらずのイケメンぶりが際立っています。
ファンからは、「さっぱりかっこいい！」「ぜんぶスキ！」「かわいい」「絶対行きます！！」「かわちい」「素敵すぎ〜」「同じ香りの香水欲しい〜」「最高に美しい」「ちょっと髪切って色も変えたかな？」と絶賛の声が上がりました。
沖縄旅行の様子を披露自身のInstagramで普段はプライベートも公開している山田さん。10日の投稿では「家族で沖縄に」とつづり、沖縄旅行の様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)