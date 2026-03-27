あなたは読めますか？突然ですが、「乃至」という漢字読めますか？法律の条文や公的な文書、契約書などで見かけることがある言葉ですが、いざ読むとなると戸惑う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ないし」でした！乃至とは、数量や時間の範囲を示す「から」や、複数の選択肢をつなぐ「あるいは」という意味を持っています。物事の中間を省略して端的に範囲を表す際に使われる非常に便利な言葉です。例文としては