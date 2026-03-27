お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（49）が27日までに自身のインスタグラムを更新。長女との外出を楽しんだことを伝えた。山根は「10歳娘とデート」と書き出し、「大きくなったなぁ」としみじみ。「ベビーカーに乗せて2人でどっか行ったデートがついこの前みたい成長のスピードよ」と、外出先での写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「山根さんおしゃれー」「山根パパサングラス似合います」「理想の旦那…