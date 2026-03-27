開催：2026.3.27会場：ダイキン・パーク結果：[アストロズ] 0 - 3 [エンゼルス]MLBの試合が27日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。アストロズの先発投手はハンター・ブラウン、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。7回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 HOU 0-1 LAA8回表、9番