開催：2026.3.27

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 0 - 3 [エンゼルス]

MLBの試合が27日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。

アストロズの先発投手はハンター・ブラウン、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。

7回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 HOU 0-1 LAA

8回表、9番 オスワルド・ペラザ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 HOU 0-2 LAA

9回表、3番 ノーラン・シャヌエル 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 HOU 0-3 LAA

試合は0対3でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアストロズのＡＪ．ブルバウグフで、ここまで0勝1敗0S。エンゼルスのロマノにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 08:14:15 更新