NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が27日に最終回を迎え、トキ役・高石あかりがコメントを寄せた。【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！■コメント半年間『ばけばけ』をご覧いただき、本当にありがとうございます。ご覧いただいた皆さんにすごく支えられていたので、とにかく感謝を伝えたいです。最終回のトキが蚊