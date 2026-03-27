現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表で、唯一の初招集となったのが、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人だ。26日に21歳の誕生日を迎えたストライカーについて、日本代表戦士たちは、実際に共にトレーニングをして、どんな印象を持ったのか。主力MFの鎌田大地に尋ねると、こう答えてくれた。 「足がすごく速くて、シュートの部分でゴールを取るところを意識しながらすごく