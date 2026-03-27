「足がすごく速い」鎌田大地が日本代表初招集の21歳FWに驚嘆「シュートの上手さも見て分かる」【現地発】
現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表で、唯一の初招集となったのが、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人だ。
26日に21歳の誕生日を迎えたストライカーについて、日本代表戦士たちは、実際に共にトレーニングをして、どんな印象を持ったのか。
主力MFの鎌田大地に尋ねると、こう答えてくれた。
「足がすごく速くて、シュートの部分でゴールを取るところを意識しながらすごくプレーしてるのは分かりますし、シュートを入れる上手さも見てて分かります」
中盤を司る29歳は、「強豪国との試合になれば、よりカウンター主体になってくると思うので、そういう部分では、チームにとって、すごく大きな選手なんじゃないかなと思います」と期待を寄せた。
鎌田のパスを受けた塩貝が代表初ゴール。この英国遠征でそんなシーンが見られるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
26日に21歳の誕生日を迎えたストライカーについて、日本代表戦士たちは、実際に共にトレーニングをして、どんな印象を持ったのか。
主力MFの鎌田大地に尋ねると、こう答えてくれた。
「足がすごく速くて、シュートの部分でゴールを取るところを意識しながらすごくプレーしてるのは分かりますし、シュートを入れる上手さも見てて分かります」
中盤を司る29歳は、「強豪国との試合になれば、よりカウンター主体になってくると思うので、そういう部分では、チームにとって、すごく大きな選手なんじゃないかなと思います」と期待を寄せた。
鎌田のパスを受けた塩貝が代表初ゴール。この英国遠征でそんなシーンが見られるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集