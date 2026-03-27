[3.26 欧州予選PO準決勝 イタリア 2-0 北アイルランド]北中米ワールドカップ欧州予選は26日、プレーオフ準決勝を開催した。イタリア代表は北アイルランド代表と対戦し、2-0で勝利して3大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。イタリアは2006年のドイツW杯で優勝を果たしたが以降は2大会連続でグループリーグ敗退となり、さらにその後2大会は欧州予選敗退。10年の南アフリカW杯以来となる出場権獲得を目指して、40年ぶりのW杯切符を