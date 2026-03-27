FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ、パスB準決勝が26日に行われ、ウクライナ代表とスウェーデン代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026の欧州の残り4枠をかけたプレーオフ。プレーオフに進出した16カ国は4つのパスに分かれ、負ければ敗退となるトーナメント形式で本戦出場を争う。本戦で日本代表と同じ予選グループFに入るチームが決まるパスBの戦い。ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアが出場権をか