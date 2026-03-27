『未解決事件』のMCとナレーションを担当昨年12月末、NHKの和久田麻由子アナ（37）が今年3月までに退局することをスポーツ紙などが報じた。退局後は日本テレビの新しい報道番組のキャスターに就任するとの報道もあるが、いまだにNHKや日テレから正式発表はない。【写真を見る】ヌーディーなドレスを身にまとった「NHKのエース」和久田アナでは本人からは何らかのコメントはあるのか。この点が業界では注目を集めているのだとい