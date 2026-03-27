『未解決事件』のMCとナレーションを担当

昨年12月末、NHKの和久田麻由子アナ（37）が今年3月までに退局することをスポーツ紙などが報じた。退局後は日本テレビの新しい報道番組のキャスターに就任するとの報道もあるが、いまだにNHKや日テレから正式発表はない。

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では本人からは何らかのコメントはあるのか。この点が業界では注目を集めているのだという。

和久田アナは『おはよう日本』『ニュースウオッチ9』『ニュース7』のキャスターを歴任し、2019、2021年の『NHK紅白歌合戦』で司会を務めたエースアナ。プライベートでは早大学時代に箱根駅伝への出場経験を持つ商社勤務の男性と2019年に結婚。2022年に第1子、昨年に第2子を出産、育児休暇を経て2025年10月から復帰した。現在の担当は主に毎週土曜の『未解決事件』のMCとナレーション。元々『NHKスペシャル』で2011年から不定期に放送されていた迷宮入りした未解決事件を徹底的に検証する名物シリーズがレギュラー化されたものだ。

NHKの和久田アナ

どうなるんだろうね

その後、『女性自身』（1月7日）が和久田アナの退局について報じ、スポーツ紙などもその報道をなぞるように伝え、2月12日にはNHKが「未解決事件が4月をもって終了すること」を発表したが、番組終了と和久田アナの退局報道との関連は否定した。

「未解決はもともとそのタイミングで終わることが決まっていたと聞きました。そのため、和久田アナの去就とは無関係だと思います」

と、スポーツ紙デスク。

日テレは3月4日、4月の番組改編で有働由美子（56）がMCを務める『with MUSIC』が終了し、代わって24年ぶりに新しい報道番組がスタートすることを発表した。出演者は「調整中」とした。

「業界関係者にかかわらず和久田アナが日テレの新報道のMCに収まると見ている人がほとんどなのですが、どこからも正式な発表がない。そのため疑心暗鬼というほどではないですが、“どうなるんだろうね？”といった微妙な空気も流れています」（同）

ひた隠しにする理由は見当たらず

「日テレの新番組はスタッフやバラエティより報道色が強めの内容になることは固まっています。単なる新番組ではなく24年ぶりと自らアピールするほどですからキャスターに誰を起用するかというのはトップ・プライオリティでしょう」（同）

番組立ち上げに際しては主要なキャストから決めていくのが通常とされる。キャスターはすでに固まっているはずだが、発表できない・しない理由があるということなのかもしれない。

「ここまでメインのキャストをひた隠しにする理由はなかなか見当たらず、何かしら揉め事があるのではないかとさえ噂されています」（同）

揉め事か否かはともかく和久田アナの退局が事実なら、それをいつ・どこで説明するのかという点にも注目が集まっている。

有働アナのケース

「NHKのアナは基本的にSNSをやっていませんからその手段はなく、可能性として未解決の番組終わりにさらっと打ち明ける可能性もありますが、シリアスな番組の方向性にそぐわない感じもあるよね、などと言われています」（同）

先輩格の有働由美子アナは2018年3月末の退局後すぐ、報道各社宛のFAXを通じて「こんなヘンテコなアナウンサーを辛抱強く見守り続けてくれた視聴者の皆様に、心からの感謝と御礼を申し上げます、視聴者の皆様のお声なしにはここまで来られませんでした」と退局を報告した。

フリーとなれば、NHKアナ時代よりも人気商売の側面は強くなる。有働アナの「ヘンテコなアナウンサー」という表現は、当時、謙虚でユーモラスなキャラクターがよく出ていると評判になった。

和久田アナの場合も、コメントの内容が今後の本人の方向性を示すことになるだろう。それゆえ、退局の際の発信がどうなるかという目下のところ”未解決”の部分が業界の注目を浴びているとのことである。

デイリー新潮編集部