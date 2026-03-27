魂を受け継ぐシーズンが始まる――。プロ野球は27日開幕し、セ、パ両リーグで計6試合が行われる。今季新設されるのが「長嶋茂雄賞」。昨年6月に死去した「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんの功績を称える「野手の最高栄誉賞」は一体誰の手に。巨人で「ONコンビ」を結成し選考委員のソフトバンク・王貞治球団会長（85）が、新時代の「ミスター」出現へ、大きな期待を寄せた。盟友の名前を冠したタイトルが今季から生まれる