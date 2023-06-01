山本由伸、佐々木朗希もメンバー入りドジャースは26日（日本時間27日）、開幕ロースター26選手を発表した。大谷翔平投手は「二刀流」で登録され、山本由伸、佐々木朗希両投手もメンバー入りした。26人のロースターは投手13人、二刀流1人、捕手は2人、内野手5人、外野手4人、ユーティリティ1人となった。エドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手、サンティアゴ・エスピナル内野手の新加入選手もロースター入りした。