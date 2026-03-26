25-26シーズンのカラバオカップ決勝ではマンチェスター・シティに敗れたアーセナル。今季最初のタイトル獲得のチャンスを逃してしまった。それでもCLではベスト8入り、リーグ戦では2位シティに9ポイントの差をつけて首位に立ち、終盤戦に突入している。そんなアーセナルだが『INDEPENDENT』によると、夏の移籍市場でFWの獲得を検討しているようだ。ポジションは左WG、現在はガブリエウ・マルティネッリ、レアンドロ・トロサールら