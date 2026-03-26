日常生活や旅行の思い出、そして食卓の風景の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、北関東を代表する大きな川の名前から、力強い生命力を感じさせる言葉、さらに和食に欠かせない一品など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい