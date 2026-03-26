【ひらがなクイズ】解けるとすごい！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは有名な河川や豆腐の種類
日常生活や旅行の思い出、そして食卓の風景の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、北関東を代表する大きな川の名前から、力強い生命力を感じさせる言葉、さらに和食に欠かせない一品など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
□□がわ
い□□く
□□ごし
□□がさ
ヒント：豆腐の種類で、滑らかでツルンとした柔らかなものを何と言いますか？
答えを見る
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▼解説
きぬがわ（鬼怒川）
いきぬく（生き抜く）
きぬごし（絹ごし）
きぬがさ（衣笠）
雄大な自然を感じる「鬼怒川（きぬがわ）」、力強い意思を宿す「生き抜く（いきぬく）」、滑らかな質感を表現する「絹ごし（きぬごし）」、そして優雅な「衣笠（きぬがさ）」。地名から日常の食、そして精神的な強さまで、全く別の意味を持つ言葉たちが共通の響きによって鮮やかにつながりました。正解を導き出した瞬間の、霧が晴れるような快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、北関東を代表する大きな川の名前から、力強い生命力を感じさせる言葉、さらに和食に欠かせない一品など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
い□□く
□□ごし
□□がさ
ヒント：豆腐の種類で、滑らかでツルンとした柔らかなものを何と言いますか？
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正解：きぬ正解は「きぬ」でした。
▼解説
きぬがわ（鬼怒川）
いきぬく（生き抜く）
きぬごし（絹ごし）
きぬがさ（衣笠）
雄大な自然を感じる「鬼怒川（きぬがわ）」、力強い意思を宿す「生き抜く（いきぬく）」、滑らかな質感を表現する「絹ごし（きぬごし）」、そして優雅な「衣笠（きぬがさ）」。地名から日常の食、そして精神的な強さまで、全く別の意味を持つ言葉たちが共通の響きによって鮮やかにつながりました。正解を導き出した瞬間の、霧が晴れるような快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)