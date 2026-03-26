All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「大阪府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：愛彩ランド（岸和田市）／40票岸和田市にある「愛彩ランド」は、地域の農産物が集まる大型直売所が自慢の道の駅です。併設のビュッフェレストランでは、地元