「栗コロッケは伝説級」グルメが魅力的な“大阪府の道の駅”ランキング1位が話題！【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「大阪府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「大阪府内でも特に新鮮な農産物が手に入る場所として有名だから」（30代男性／富山県）
「地元の野菜や果物が豊富で、直売所の品揃えが良いと聞いて興味を持ちました。レストランでは新鮮な食材を使った料理が楽しめる点も魅力的です」（40代男性／北海道）
「泉州地域の野菜や果物が美味しい」（50代男性／徳島県）
▼回答者コメント
「大阪のなかでも農産物が多く集まりそうだから」（60代男性／愛知県）
「栗を使ったスイーツやフードなど、栗好きにはたまらないから」（40代女性／大阪府）
「銀寄栗魅力。栗ご飯、栗コロッケは伝説級とも。冬の猪肉ボタン鍋の旬の味」（40代男性／沖縄県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：愛彩ランド（岸和田市）／40票岸和田市にある「愛彩ランド」は、地域の農産物が集まる大型直売所が自慢の道の駅です。併設のビュッフェレストランでは、地元産の新鮮な野菜をふんだんに使った手作り料理が食べ放題で楽しめるとあり、連日多くの人でにぎわいます。泉州地域の豊かな恵みをダイレクトに味わえる点が、高い満足度につながっています。
「大阪府内でも特に新鮮な農産物が手に入る場所として有名だから」（30代男性／富山県）
「地元の野菜や果物が豊富で、直売所の品揃えが良いと聞いて興味を持ちました。レストランでは新鮮な食材を使った料理が楽しめる点も魅力的です」（40代男性／北海道）
「泉州地域の野菜や果物が美味しい」（50代男性／徳島県）
1位：能勢（くりの郷）（豊能郡能勢町）／44票大阪の北端に位置する「能勢（くりの郷）」がトップに輝きました。特産品である「銀寄（ぎんよせ）栗」に関連したメニューやスイーツが特に有名で、秋には栗を求めて長蛇の列ができるほど。豊かな自然に囲まれた中で、地元の能勢米や旬の野菜を使った素朴ながらもぜいたくな味わいが、多くのファンの心をつかんでいます。
▼回答者コメント
「大阪のなかでも農産物が多く集まりそうだから」（60代男性／愛知県）
「栗を使ったスイーツやフードなど、栗好きにはたまらないから」（40代女性／大阪府）
「銀寄栗魅力。栗ご飯、栗コロッケは伝説級とも。冬の猪肉ボタン鍋の旬の味」（40代男性／沖縄県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)