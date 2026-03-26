開設７６周年記念「椿賞争奪戦・Ｇ３」が４月２〜５日に静岡県の伊東温泉競輪場で開催される。このＰＲのため伊東市観光経済部公営競技事務所の福西淳所長ら関係者が２６日、元ガールズケイリン選手で、同競輪場のアンバサダーなどを務めている野原美咲さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。伊東記念は通常１２月に行われてきたが、競輪場再整備の関係で今年は新年度の初っぱなを飾る記念競輪として施行。「責任