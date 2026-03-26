開設７６周年記念「椿賞争奪戦・Ｇ３」が４月２〜５日に静岡県の伊東温泉競輪場で開催される。このＰＲのため伊東市観光経済部公営競技事務所の福西淳所長ら関係者が２６日、元ガールズケイリン選手で、同競輪場のアンバサダーなどを務めている野原美咲さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

伊東記念は通常１２月に行われてきたが、競輪場再整備の関係で今年は新年度の初っぱなを飾る記念競輪として施行。「責任重大です。いいスタートを切らなければ」と福西所長は、売り上げ目標の６５億円クリアへ力を込める。幸いにしてメンバーは豪華。古性優作（大阪）ら、Ｓ班が実に５人も参戦を予定している。

野原さんの推しは、２２日にＧ２・ウィナーズカップ（防府）を高速まくりで制した深谷知広（静岡）。「地元記念へいい弾みになったと思います。願わくば深谷選手の前で、地元の若手に頑張ってほしい。渡辺雅也選手（静岡）は乗りに乗っていますよ」と近況充実の２５歳にも期待を寄せた。

ファンサービスの目玉は、ＤＡＩＨＡＴＳＵ軽自動車『ＴＡＦＴ』のプレゼント（１人）。抽選は５日の表彰式で優勝選手が行う。当日は中野浩一氏、吉岡稔真氏、神山雄一郎氏らレジェンドによるトークショーも開催。詳細は今すぐホームページを検索したい。ほかにも、４日は『ファミリーデー』としてヤーレンズ、はなわのお笑いライブなどがある。野原さんは「食も自然もいい季節。ぜひお越しください」と来場を呼びかけた。