モデルのみちょぱこと池田美優さんの母親・池田京子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。家族と誕生日を祝った際の写真を公開しました。【写真】みちょママの誕生日祝いの家族ショット「やっぱり家族でお祝いできるのって幸せだな」京子さんは「今年もみんなで誕生日ごはん予定合わずで、息子・士門くん・私まとめてお祝い」とつづり、4枚の写真を投稿。自身を含めた家族の誕生日をまとめて祝った食事会の様子を披露していま