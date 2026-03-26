みちょぱ母、大倉士門＆息子らとの誕生日ショット公開！ 「今年は中国飯店で豪華中華」「幸せだな」
みちょぱ母、大倉士門＆息子らとの誕生日ショット公開！ 「今年は中国飯店で豪華中華」「幸せだな」
モデルのみちょぱこと池田美優さんの母親・池田京子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。家族と誕生日を祝った際の写真を公開しました。
【写真】みちょママの誕生日祝いの家族ショット
「やっぱり家族でお祝いできるのって幸せだな」京子さんは「今年もみんなで誕生日ごはん 予定合わずで、息子・士門くん・私まとめてお祝い」とつづり、4枚の写真を投稿。自身を含めた家族の誕生日をまとめて祝った食事会の様子を披露しています。1枚目は、息子とみちょぱさん、みちょぱさんの夫でモデルの大倉士門さんとの家族ショットです。3枚目では、東京タワーを背にしたみちょぱさんとの親子ショットも披露。若々しい京子さんとみちょぱさんがレザージャケットを着て並ぶ姿はまるで姉妹のようです。
また、「今年は中国飯店で豪華中華」「やっぱり家族でお祝いできるのって幸せだな」と幸せいっぱいの気持ちを明かしています。ファンからは、「皆さん改めておめでとうございます」と温かい祝福の声が寄せられました。
「娘の安産祈願で京都へ」2日には「娘の安産祈願で京都へ」と、京都での写真を公開していた京子さん。コメントでは「ちょぱままめっちゃかわいい」「綺麗」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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