読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が26日、生放送され、司会を務める宮根誠司が、番組を卒業する伊藤遼アナウンサーにメッセージを伝えた。【写真】『バンキシャ！』卒業で…桝太一と肩を組む伊藤遼アナ宮根が「伊藤さん、きょうが最後ということで、ありがとうございました！」と呼びかけると、伊藤アナは「お世話になりました！」とコメント。宮根から今後について向けら