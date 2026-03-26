伊藤遼アナ『ミヤネ屋』卒業 宮根誠司が“今後の予定”をぐいぐい迫る「まさか『ぽかぽか』行かないでしょう」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が26日、生放送され、司会を務める宮根誠司が、番組を卒業する伊藤遼アナウンサーにメッセージを伝えた。
【写真】『バンキシャ！』卒業で…桝太一と肩を組む伊藤遼アナ
宮根が「伊藤さん、きょうが最後ということで、ありがとうございました！」と呼びかけると、伊藤アナは「お世話になりました！」とコメント。宮根から今後について向けられた伊藤アナは「たぶん、お昼の番組に行く予定ではありますが…」と明言を避けた。
宮根が「ヒルナンデス？」と実名をあげて確認すると、伊藤アナは「どう、なんですかね…」と歯切れの悪い返答。宮根が「だって、お昼の番組で、まさか『ぽかぽか』行かないでしょう」と笑いを交えてイジると、コメンテーターを務めていた丸岡いずみが「まだ、オフィシャルじゃないことを詰めない！」と“助け舟”を出していた。
【写真】『バンキシャ！』卒業で…桝太一と肩を組む伊藤遼アナ
宮根が「伊藤さん、きょうが最後ということで、ありがとうございました！」と呼びかけると、伊藤アナは「お世話になりました！」とコメント。宮根から今後について向けられた伊藤アナは「たぶん、お昼の番組に行く予定ではありますが…」と明言を避けた。
宮根が「ヒルナンデス？」と実名をあげて確認すると、伊藤アナは「どう、なんですかね…」と歯切れの悪い返答。宮根が「だって、お昼の番組で、まさか『ぽかぽか』行かないでしょう」と笑いを交えてイジると、コメンテーターを務めていた丸岡いずみが「まだ、オフィシャルじゃないことを詰めない！」と“助け舟”を出していた。