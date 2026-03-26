元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。現在の体調と心境を明かした。 【写真】美味しそう！気に入ったお店でビールとムール貝を前にピースサイン 「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と投稿。「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだ