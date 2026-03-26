元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。現在の体調と心境を明かした。



【写真】美味しそう！気に入ったお店でビールとムール貝を前にピースサイン

「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と投稿。「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな～ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします。」と複雑な胸の内をつづった。



続けて、「この写真は、トルコのアジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の。ここのレストランが美味しくて、滞在中2度も行った！」と記し、ビールとムール貝を前にピースサインをする写真を掲載。1月6日の投稿では、年末年始にトルコで過ごしたことを報告していた。



最後にハッシュタグで#PTSD#精神疾患#治療と添えた。



渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため仕事を休養し、2024年８月末で同社を退社した。同年10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表し、専門治療が終了したこと明かしていた。現在はフリーで活動中。



（よろず～ニュース編集部）