BTSらを発掘したキム・ミジョンが手掛ける、全員10代の日本人による5人組ボーイズグループ「VIBY」のプレデビュー発表会が25日都内で行われ、Crystal Kayの名曲『恋におちたら』をリメイクしたプレデビュー曲を初披露した。【映像】サプライズ発表に驚くメンバーら会場にはスペシャル応援ゲストとして歌手のCrystal Kayが駆け付け、次のように絶賛した。Crystal Kay「おめでとうございま〜〜〜〜す！」司会者「この『恋に落ち