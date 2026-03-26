BTS発掘Pによる新ボーイズグループ「VIBY」お披露目 サプライズ発表に意気込みを語る
BTSらを発掘したキム・ミジョンが手掛ける、全員10代の日本人による5人組ボーイズグループ「VIBY」のプレデビュー発表会が25日都内で行われ、Crystal Kayの名曲『恋におちたら』をリメイクしたプレデビュー曲を初披露した。
会場にはスペシャル応援ゲストとして歌手のCrystal Kayが駆け付け、次のように絶賛した。
Crystal Kay「おめでとうございま〜〜〜〜す！」
司会者「この『恋に落ちたら』は2005年のリリースの曲で、まだその時にはメンバー誰一人として…生まれていない」
Crystal Kay「誰一人として…でもグルーブ感もすごくあって、いいなと思った。しかも皆がナチュラルで、パフォーマンスも初披露とは思えない。チームワークもばっちりで、素敵だった」
そして8月31日に日本武道館でデビューショーケースを開催することがサプライズ発表され、メンバーも驚きを隠せない様子だったが、次のように意気込みを語った。
IO「日本武道館で、またいいステージを見せられるように、僕たちもこれから頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします！」
ABEMAでは、キム・ミジョンによる新レーベル誕生の軌跡を追うドキュメンタリー番組が配信中だ。（『ABEMA Morning』より）