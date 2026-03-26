BTSらを発掘したキム・ミジョンが手掛ける、全員10代の日本人による5人組ボーイズグループ「VIBY」のプレデビュー発表会が25日都内で行われ、Crystal Kayの名曲『恋におちたら』をリメイクしたプレデビュー曲を初披露した。

【映像】サプライズ発表に驚くメンバーら

会場にはスペシャル応援ゲストとして歌手のCrystal Kayが駆け付け、次のように絶賛した。



Crystal Kay「おめでとうございま〜〜〜〜す！」

司会者「この『恋に落ちたら』は2005年のリリースの曲で、まだその時にはメンバー誰一人として…生まれていない」

Crystal Kay「誰一人として…でもグルーブ感もすごくあって、いいなと思った。しかも皆がナチュラルで、パフォーマンスも初披露とは思えない。チームワークもばっちりで、素敵だった」

そして8月31日に日本武道館でデビューショーケースを開催することがサプライズ発表され、メンバーも驚きを隠せない様子だったが、次のように意気込みを語った。

IO「日本武道館で、またいいステージを見せられるように、僕たちもこれから頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします！」

ABEMAでは、キム・ミジョンによる新レーベル誕生の軌跡を追うドキュメンタリー番組が配信中だ。（『ABEMA Morning』より）