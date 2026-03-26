世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される。それに先立って、イ・チェミンとパク・ソハムが、新設される「K-STORY ZONE」に出演することが26日、発表された。【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ「FESTIVAL GROUNDS」は、K-POP、Kビューティー、Kフード、Kストーリーなど、さまざまな「Kカルチャー