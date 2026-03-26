『宇宙をあげる』パク・ソハム＆『暴君のシェフ』イ・チェミン、KCON JAPAN出演決定 「K-STORY ZONE」新設
世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される。それに先立って、イ・チェミンとパク・ソハムが、新設される「K-STORY ZONE」に出演することが26日、発表された。
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
「FESTIVAL GROUNDS」は、K-POP、Kビューティー、Kフード、Kストーリーなど、さまざまな「Kカルチャー」を体験できるエリア。今年は「K-STORY ZONE」が新設されるほか、「K-BEAUTY ZONE」も規模を拡大。各分野で業界をリードする「OLIVE YOUNG」や「CJ 4DPLEX」などとの協業により、一層進化した体験型コンテンツへと生まれ変わる。
「K-BEAUTY ZONE」では、韓国を代表するヘルス＆ビューティーストア「OLIVE YOUNG」による「OLIVE YOUNG FESTワールドツアー」がKCONで初開催される。世界をリードするOLIVE YOUNGが厳選した最新アイテムが集結し、K-ビューティーを体感できるだけでなく、専門家によるアドバイスや美容ノウハウの紹介も行われる。また、グローバルアプリと現場をつなぐシームレス（Seamless）ビューティーショッピングに加え、KCON会場限定で手に入る豪華特典が詰まったギフトバッグも用意される予定。
さらに、K-POPとともに韓国カルチャーの柱ともいえるドラマや映画をテーマにした「K-STORY ZONE」も新たに誕生する。同ゾーンには、『宇宙をあげる』などの作品でグローバルな人気を博しているパク・ソハムと、『暴君のシェフ』で次世代のライジングスターとして注目を集めるイ・チェミンの出演が決定した。
「K-STORY ZONE」内には、「SCREENX」を実装し、まるで映画館を訪れたかのような没入体験を提供する。CJ 4DPLEXの3面ワイドビューシアター「SCREENX」により、映画館特有の視覚的没入感をKCON会場でも楽しめる。会場では、スタジオドラゴン製作の人気ドラマや、製作過程にAI技術を導入した最新映画の一部を上映。新旧のK-ストーリーラインコンテンツを堪能できる空間として、大きな期待が寄せられている。
『KCON』は2012年アメリカのアーバインをはじめ、世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達する。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなり、グローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。
【『KCON JAPAN 2026』アーティストラインナップ（計23組）】
&TEAM、8TURN、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、DXTEEN、EVNNE、H//PE Princess、Hearts2Hearts、hrtz.wav、INI、IS:SUE、izna、JO1、KIM JAE HWAN、KickFlip、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmony、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生、TWS、ZEROBASEONE
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
「FESTIVAL GROUNDS」は、K-POP、Kビューティー、Kフード、Kストーリーなど、さまざまな「Kカルチャー」を体験できるエリア。今年は「K-STORY ZONE」が新設されるほか、「K-BEAUTY ZONE」も規模を拡大。各分野で業界をリードする「OLIVE YOUNG」や「CJ 4DPLEX」などとの協業により、一層進化した体験型コンテンツへと生まれ変わる。
さらに、K-POPとともに韓国カルチャーの柱ともいえるドラマや映画をテーマにした「K-STORY ZONE」も新たに誕生する。同ゾーンには、『宇宙をあげる』などの作品でグローバルな人気を博しているパク・ソハムと、『暴君のシェフ』で次世代のライジングスターとして注目を集めるイ・チェミンの出演が決定した。
「K-STORY ZONE」内には、「SCREENX」を実装し、まるで映画館を訪れたかのような没入体験を提供する。CJ 4DPLEXの3面ワイドビューシアター「SCREENX」により、映画館特有の視覚的没入感をKCON会場でも楽しめる。会場では、スタジオドラゴン製作の人気ドラマや、製作過程にAI技術を導入した最新映画の一部を上映。新旧のK-ストーリーラインコンテンツを堪能できる空間として、大きな期待が寄せられている。
『KCON』は2012年アメリカのアーバインをはじめ、世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達する。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなり、グローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。
【『KCON JAPAN 2026』アーティストラインナップ（計23組）】
&TEAM、8TURN、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、DXTEEN、EVNNE、H//PE Princess、Hearts2Hearts、hrtz.wav、INI、IS:SUE、izna、JO1、KIM JAE HWAN、KickFlip、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmony、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生、TWS、ZEROBASEONE