米Amazonは、かつて失敗に終わった独自スマートフォン「Fire Phone」の後継にあたる新型モデル「Transformer（トランスフォーマー）」の開発を進めていると報じられています。 ロイター通信によると、このプロジェクトはAmazonのデバイス部門内に新設されたチーム「ZeroOne」により進められているとのこと。このチームを率いているのは、以前マイクロソフトでZuneやXboxなどの製品に携わったJ・アラード氏であると伝えられ