【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月8日にリリースされる山下達郎の『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』のティザー映像が公開された。 ■CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」のYouTube Shortも公開中 山下のソロデビュー50周年企画として発売される本作は、1976年に発売された山下の1stソロアルバム『CIRCUS TOWN 』の50th ANNIVERSARY EDITION。 今回公開されたティザー