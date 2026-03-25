山下達郎『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』のティザー映像公開！“タツローくん”がNY＆LAの街を遊覧飛行
4月8日にリリースされる山下達郎の『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』のティザー映像が公開された。
■CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」のYouTube Shortも公開中
山下のソロデビュー50周年企画として発売される本作は、1976年に発売された山下の1stソロアルバム『CIRCUS TOWN 』の50th ANNIVERSARY EDITION。
今回公開されたティザー映像では、山下のMV、ジャケットなどでも使用されているキャラクター“タツローくん（原案キャラ:とりみき）”を3D化、当時アルバムのレコーディングが行われたニューヨーク、ロサンゼルスの街をタツローくんが遊覧飛行。2026最新のリマスタリング音源とともに、楽曲の内容に即したいろいろな街の表情を楽しめる。
また、YouTube OACにて収録曲のYouTube Shortも公開中。現在「CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」の4曲が公開されている。
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
ALBUM『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』
■【画像】山下達郎のアーティスト写真
■関連リンク
YouTube OAC
山下達郎 50周年特設サイト
https://tatsuro50th.jp
山下達郎 OFFICIAL SITE
https://www.tatsuro.co.jp/