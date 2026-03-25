山下達郎『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』のティザー映像公開！“タツローくん”がNY＆LAの街を遊覧飛行

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4月8日にリリースされる山下達郎の『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』のティザー映像が公開された。

■CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」のYouTube Shortも公開中

山下のソロデビュー50周年企画として発売される本作は、1976年に発売された山下の1stソロアルバム『CIRCUS TOWN 』の50th ANNIVERSARY EDITION。

今回公開されたティザー映像では、山下のMV、ジャケットなどでも使用されているキャラクター“タツローくん（原案キャラ:とりみき）”を3D化、当時アルバムのレコーディングが行われたニューヨーク、ロサンゼルスの街をタツローくんが遊覧飛行。2026最新のリマスタリング音源とともに、楽曲の内容に即したいろいろな街の表情を楽しめる。

また、YouTube OACにて収録曲のYouTube Shortも公開中。現在「CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」の4曲が公開されている。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』

■【画像】山下達郎のアーティスト写真

■関連リンク

YouTube OAC

山下達郎 50周年特設サイト

https://tatsuro50th.jp

山下達郎 OFFICIAL SITE

https://www.tatsuro.co.jp/