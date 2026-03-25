記事ポイントシリーズ累計1,100万本突破の「太陽のさちEX」主力製品がリニューアルベルガモット・グレープフルーツ・ライムを引き立てた「ナチュラルシトラス」の香りへ進化殺菌有効成分配合でニオイの原因菌を殺菌・消毒し、肌を清潔に保つ処方 マックスから、ボディケアブランド「太陽のさちEX」の主力製品「薬用デオドラントボディソープ」がリニューアル発売されています。防臭機能はそのままに、洗練されたパッケージデ