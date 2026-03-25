累計1,100万本の実力！ マックス「太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープ」

記事ポイント シリーズ累計1,100万本突破の「太陽のさちEX」主力製品がリニューアルベルガモット・グレープフルーツ・ライムを引き立てた「ナチュラルシトラス」の香りへ進化殺菌有効成分配合でニオイの原因菌を殺菌・消毒し、肌を清潔に保つ処方 シリーズ累計1,100万本突破の「太陽のさちEX」主力製品がリニューアルベルガモット・グレープフルーツ・ライムを引き立てた「ナチュラルシトラス」の香りへ進化殺菌有効成分配合でニオイの原因菌を殺菌・消毒し、肌を清潔に保つ処方

マックスから、ボディケアブランド「太陽のさちEX」の主力製品「薬用デオドラントボディソープ」がリニューアル発売されています。

防臭機能はそのままに、洗練されたパッケージデザインと家族みんなで使える香りへと進化した薬用デオドラントボディソープです。

マックス「太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープ」

商品名：太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープ販売元：マックス発売日：2026年3月2日（月）ラインナップ：本体 450mL／詰替 400mL／詰替大容量 1150mL

「本気のデオドラントを、家族みんなで。

」をコンセプトとしたボディケアブランド「太陽のさちEX」シリーズの主力製品がリニューアルされています。

2011年の発売以来、柿渋由来成分であるカキタンニンを保湿成分として配合し、シリーズ累計1,100万本を突破した実績を持つブランドです。

今回のリニューアルでは、従来の防臭機能はそのままに、現代のライフスタイルに馴染む洗練されたパッケージデザインへと刷新されています。

リニューアルのポイント

パッケージデザインは、これまでの「柿渋＝渋い」というイメージから脱却し、機能性を感じさせながらも清潔感のあるユニセックスなデザインへ生まれ変わっています。

浴室空間にも自然に馴染みやすく、毎日手に取りたくなるパッケージです。

香りはベルガモット、グレープフルーツ、ライムを引き立てた、よりクリアで瑞々しい「ナチュラルシトラス」へと進化しています。

中高生のお子様からお父さんまで、世代を問わず心地よく使える香りが追求されています。

こだわりの処方と成分

単に香りでごまかすのではなく、ニオイの発生メカニズムに着目した処方が特徴です。

殺菌有効成分イソプロピルメチルフェノールを配合し、ニオイの原因菌を殺菌・消毒して肌を清潔に保ちます。

さらに、ブランドの象徴である柿渋エキスは、柿渋エキスと持続型柿渋エキスの2種類を配合した独自のWカキタンニン処方を採用しています。

お肌にうるおいを与える植物由来の保湿成分として、奈良県産柿の葉パウダーと緑茶エキスも配合されています。

創業120年の歴史の中で培われた技術と知見を活かし、奈良の自社工場にて徹底した品質管理のもとで製造されています。

ラインナップ

詰替用は400mLサイズが用意されており、毎日のニオイケアを手軽に続けられます。

さらに、家族みんなで使うご家庭にうれしい詰替大容量1150mLもラインナップされています。

本体450mL・詰替400mL・詰替大容量1150mLの3タイプから、使い方に合わせて選べます。

殺菌有効成分とWカキタンニン処方により、香りでごまかさない本格的なニオイケアが毎日の入浴で叶います。

中高生からお父さんまで家族全員が心地よく使える「ナチュラルシトラス」の香りも魅力です。

洗練されたデザインと累計1,100万本の実績に裏打ちされた確かな防臭機能を兼ね備えた薬用デオドラントボディソープとなっています。

マックス「太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープにはどのような殺菌成分が配合されていますか？

A. 殺菌有効成分としてイソプロピルメチルフェノールが配合されており、ニオイの原因菌を殺菌・消毒して肌を清潔に保ちます。

Q. リニューアル後の香りはどのように変わりましたか？

A. ベルガモット、グレープフルーツ、ライムの香りを引き立てた、よりクリアで瑞々しい「ナチュラルシトラス」の香りへ進化しています。中高生からお父さんまで世代を問わず使いやすい香りです。

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