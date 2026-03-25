アスライズは3月28日に、24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」（東京都千代田区）を、東京・秋葉原にオープンする。●ドリンクを購入するだけで利用可能Wi-Fi・電源完備今回オープンする「スマートカフェ」は、24時間利用できるセルフ型の無人カフェで、ドリンクを購入するだけで利用可能となっており、24時間いつでも自分のペースで過ごせるカフェスタイルを採用する。店内には無線LAN環境と電源を備え、時