アスライズは3月28日に、24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」（東京都千代田区）を、東京・秋葉原にオープンする。



●ドリンクを購入するだけで利用可能 Wi-Fi・電源完備



今回オープンする「スマートカフェ」は、24時間利用できるセルフ型の無人カフェで、ドリンクを購入するだけで利用可能となっており、24時間いつでも自分のペースで過ごせるカフェスタイルを採用する。



店内には無線LAN環境と電源を備え、時間制限なく利用できるので、PC作業や勉強など、集中したい時間にも適している。



同店は、自宅でも職場でもない新しい居場所として、誰でも気軽に利用可能な空間を目指しており、ちょっとした休憩などの用途に応じて自由に使える。