あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、朝霧カフカさん原作、春河35さん漫画を原作としたアニメ「文豪ストレイドッグス」との初コラボキャンペーンを4月1日から期間限定で実施します。【写真】えー！かわいすぎる！「文豪ストレイドッグス」コラボ全グッズを一挙にチェック！同作は、中島敦や太宰治、芥川龍之介といった文豪のキャラクターが、作品やペンネームなどの名を冠した異能