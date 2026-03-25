【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUの公式キャラクター「NIZOO」をテーマにした期間限定の体験型エンターテインメント『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』が、4月28日よりGallery AaMo | 東京ドームシティにて開催される。 ■様々な感覚を刺激しながらNIZOOと思い出を共有 来場者はNIZOOのぬいぐるみを専用デバイス付きのケースに入れて持ち歩き、With