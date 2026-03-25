NiziU公式キャラクター“NIZOO”と遊べる体験型エンターテインメント『NIZOO GARDEN』開催決定「ぜひWeniやNIZOOたちに会いに来てくださいね！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUの公式キャラクター「NIZOO」をテーマにした期間限定の体験型エンターテインメント『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』が、4月28日よりGallery AaMo | 東京ドームシティにて開催される。

■様々な感覚を刺激しながらNIZOOと思い出を共有

来場者はNIZOOのぬいぐるみを専用デバイス付きのケースに入れて持ち歩き、WithU（NiziUのファンネーム）を象徴する新キャラクター「Weni」とともに、NIZOOたちとの冒険へと出発。NiziUの楽曲を使ったダンスや探索など、多彩なアトラクションを通じて、ここでしか味わえないストーリーとNIZOOの世界観が体感できる。

本イベントは、ソニーグループの先端技術を活用した仕掛けにより、キャラクターとのリアルタイムでのインタラクションや、床の振動、風や香りを伴う演出など、様々な感覚を刺激しながらNIZOOと思い出を共有できる、新しいエンターテインメント体験。

豊富なアクティビティは、WithUはもちろん、ファミリーや友人同士、ユニークな体験を楽しみたい人など、幅広い層を対象としたものとなっている。

■NiziU コメント