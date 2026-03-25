NiziU公式キャラクター“NIZOO”と遊べる体験型エンターテインメント『NIZOO GARDEN』開催決定「ぜひWeniやNIZOOたちに会いに来てくださいね！」
NiziUの公式キャラクター「NIZOO」をテーマにした期間限定の体験型エンターテインメント『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』が、4月28日よりGallery AaMo | 東京ドームシティにて開催される。
■様々な感覚を刺激しながらNIZOOと思い出を共有
来場者はNIZOOのぬいぐるみを専用デバイス付きのケースに入れて持ち歩き、WithU（NiziUのファンネーム）を象徴する新キャラクター「Weni」とともに、NIZOOたちとの冒険へと出発。NiziUの楽曲を使ったダンスや探索など、多彩なアトラクションを通じて、ここでしか味わえないストーリーとNIZOOの世界観が体感できる。
本イベントは、ソニーグループの先端技術を活用した仕掛けにより、キャラクターとのリアルタイムでのインタラクションや、床の振動、風や香りを伴う演出など、様々な感覚を刺激しながらNIZOOと思い出を共有できる、新しいエンターテインメント体験。
豊富なアクティビティは、WithUはもちろん、ファミリーや友人同士、ユニークな体験を楽しみたい人など、幅広い層を対象としたものとなっている。
■NiziU コメント
この度、私たちの公式キャラクターNIZOOそしてWithUを象徴したキャラクターWeniと一緒に楽しめる体験型施設、『NIZOO GARDEN～Weniと不思議なこんぺいとう～』がオープンすることになりました。
「Weni」と「NIZOO」そして皆さんが、見て、触れて、一緒に遊ぶと気持ちが通じ合う、ちょっと不思議でとってもかわいい、体験型エンタテインメントです。
この施設では、NIZOOのぬいぐるみとWeniと一緒に冒険したり、ダンスしたり、音楽を楽しんだり、まるでNIZOOの世界に入り込んだような体験ができます。
会場ではフォトスポットやミニゲームなど、気軽に楽しめるコンテンツも盛りだくさんです！
WithUの皆さんの日常が、もっとキラキラ輝く場所になったら嬉しいです。
ぜひWeniやNIZOOたちに会いに来てくださいね！ 会場でお待ちしています！
■イベント情報
『NIZOO GARDEN～Weniと不思議なこんぺいとう～』
04/28（火）～07/03（金）東京・Gallery AaMo | 東京ドームシティ
※チケットは日時指定事前予約制
※一部有料のコンテンツあり
※会場の混雑状況により、入場を制限する場合あり
■関連リンク
『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』公式サイト
https://nizoogarden.jp
NiziU OFFICIAL SITE
https://niziu.com/