東京都渋谷のMIYASHITA PARKに『SAMURAI BLUE POP UP』がオープン。25日にオープニングイベントが行われ、元日本代表である安田理大さん、日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーであるJO1とINIの合同ユニット『JI BLUE』からサッカー経験者である白岩瑠姫さん（JO1）、後藤威尊さん（INI）が登場。お笑い芸人の井本貴史さん（ライセンス）がMCを務めた。イベントは『JFA Passport』の事前抽選で当選した人を招