7人組グループ・BTSのVがアンバサダーを務めるスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」のポップアップストアが、4月8日〜14日の期間限定で、大阪・＠cosme OSAKAで開催されることが決定した。【写真】店内にたくさん登場するBTS・V会場は、予約なしで入場できるオープンスペースと、事前予約者限定スペースの2つのエリアで展開。オープンスペースでは、Yunthの商品を実際に試せるほか、ポップアップ限定セットを購入できる。